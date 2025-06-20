Правительство уточнило границы территориального моря России на Балтике

Документ признает недействительным список географических координат точек, определяющих исходные линии для измерения ширины территориального моря на Балтике. Перечень утвердили министры СССР 15 января 1985 года.

Теперь исходная линия проходит от точки выхода линии сухопутного участка границы страны с Литвой до точки выхода линии сухопутного участка границы с Польшей.

Ранее стало известно, что учения НАТО на Балтике стали частью подготовки к столкновению с Россией.