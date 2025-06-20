Правительство уточнило границы территориального моря России на Балтике

Правительство России скорректировало границы территориального моря страны на Балтике. Постановление разместили официальном интернет-портале правовой информации.
Документ признает недействительным список географических координат точек, определяющих исходные линии для измерения ширины территориального моря на Балтике. Перечень утвердили министры СССР 15 января 1985 года.
Теперь исходная линия проходит от точки выхода линии сухопутного участка границы страны с Литвой до точки выхода линии сухопутного участка границы с Польшей.