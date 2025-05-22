Решением Европейского парламента увеличить пошлины на азотные удобрения из России и Белоруссии на Западе выстрелили себе в ногу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что спрос на сельхозпродукцию высок во всем мире, поэтому отечественные производители удобрений найдут других покупателей для компенсаций заградительных пошлин европейцев.

«В итоге Евросоюз получит азотные удобрения по более высокой цене, худшего качества, потому что наши удобрения, в том числе и азотные, действительно наивысшего качества», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Депутаты Европарламента большинством голосов утвердили повышение пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии с 6,5 до 100%. При этом ограничение не распространится на товары, идущие транзитом в третьи страны.

Протесты фермеров Венгрии и занимающей сейчас пост председателя Евросоюза Польши не прекращаются не первый год. Аграрии недовольны поставками на рынок более дешевой украинской продукции, что сказывается на доходах европейцев, а также увеличением цен на удобрения, чтобы выращенная продукция подпадала под установленные в Евросоюзе стандарты.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предсказал полный паралич сельскохозяйственного сектора Евросоюза в случае продолжения поставок украинской продукции.