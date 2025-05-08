Наводнение рынка дешевым зерном с Украины парализует сельское хозяйство Евросоюза и полностью истощит ресурсы фермеров. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Видео со своим заявлением он опубликовал на своей странице в соцсети X .

Он подчеркнул, что на украинской территории находится 40% пахотной земли всей Европы, поэтому объемы экспорта сельхозпродукции грозят обрушением европейского рынка и разорением фермеров.

«Наводнение рынка дешевыми культурами парализует сельское хозяйство ЕС и истощит наши ресурсы. Фонды развития? Ушли на Украину. Но Брюссель все еще хочет отправить им миллиарды», — подчеркнул Орбан.

Как напомнил RT, в прошлом году на фоне массовых протестов польских фермеров Еврокомиссия ввела пошлины на поставки украинской сельхозпродукции выше допустимого объема.

В начале прошлого года польские аграрии заблокировали проезд большегрузов на пункте пропуска «Медика — Шегини» на границе с Украиной. Так они выразили протест отмене субсидий на кукурузу и повышению ставки налога на земли сельскохозяйственного назначения на фоне увеличения поставок украинского зерна.