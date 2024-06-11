Религиозное имущество запретили приватизировать в России

Госдума приняла сразу в двух чтениях законопроект о запрете на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной либо муниципальной собственности. Документ появился в базе парламента.

В Госдуму проект внесли еще в мае 2023 года. В первом чтении его приняли в июле, а во втором — рассмотрели в мае 2024 года, однако в документ решили внести поправки.

Согласно закону, суды могут признать недействительными все сделки по приватизации религиозного имущества, начиная с 2010 года.

Один из авторов закона, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что здания соборов, убранство храмов, гостиницы для паломников должны находиться в собственности церкви.

Ранее Русская православная церковь и Роспатент предложили запретить использование религиозной символики в названиях компаний и при регистрации товарных знаков, чтобы не оскорблять чувства верующих.