Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков беседе с ИС «Вести» поделился воспоминаниями о студенческих годах, которые прошли в стенах Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Он назвал из счастливыми и задорными.

Песков рассказал о практике, на которую ездили студенты в советские времена. Большинство студентов ИСАА проводили по году в странах своей специализации, и возвращались оттуда «наполненными традициями». Также Песков рассказал о традициях всего университета, а также конкретно востоковедческие и в целом студенческие.

«[Студенческие годы запомнились] и задорным временем, временем зубрежки, и не допущением к экзаменам, и несданными зачетами. Это счастливые студенческие времена», — заявил Песков.

В 2026 году Институту стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова исполнилось 70 лет. Среди известных выпускников ИСАА — Дмитрий Песков и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее Песков признался, что турецкий язык в качестве иностранного ему в институте навязали, так как он не набрал максимального количества баллов, чтобы иметь выбор. Сначала это стало для студента трагедией, но потом он полюбил и язык, и культуру, и страну.