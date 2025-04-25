Рейтинг доверия Путину в России вырос за неделю

Количество россиян, доверяющих президенту России Владимиру Путину и одобряющих его работу, увеличилось за прошлую неделю. Это следует из результатов нового опроса граждан, опубликованного Всероссийским центром изучения общественного мнения .

Подавляющее большинство участников опроса — 80,2% россиян — высказались о доверии Путину. Этот показатель вырос на 0,8 процентного пункта за неделю.

Второе место в рейтинге доверия занял премьер-министр Михаил Мишустин — на вопрос о доверии ему положительно ответили 62,4% опрошенных. Тройку лидеров замыкает глава КПРФ Геннадий Зюганов, ему доверяют 32,9% жителей России.

Работой президента удовлетворены 77% респондентов. Деятельность премьер-министра и правительства России одобряют 53,3% и 53,1% опрошенных россиян соответственно.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели с 14 по 20 апреля среди россиян старше 18 лет. Каждый день сотрудники опрашивали 1600 респондентов не менее чем в 80 регионах страны.

Ранее стало известно, что уровень доверия среди россиян основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому вырос после его смерти.