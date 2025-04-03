Уровень доверия россиян Жириновскому вырос после его смерти

Уровень доверия среди россиян основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому вырос после его смерти. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные на его сайте .

Сейчас Жириновскому доверяют 66% респондентов, тогда как три года назад уровень достигал рекордных 60%.

«Спустя три года после смерти политику доверяют еще охотнее — две трети наших сограждан. На сегодняшний день уровень доверия к политику несколько выше, чем степень личной симпатии к нему», — отметили во ВЦИОМ.

О хорошем отношении к покойному заявили 62% россиян, безразличных оказалось вдвое меньше. Опрошенные воспринимают Жириновского больше как самостоятельного политика, нежели как зависимую фигуру.

Ранее дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко рассказала о последнем рабочем дне отца. Тогда, по ее словам, Жириновский впервые в жизни отменил эфир на радио.