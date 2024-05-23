Регионы получат миллиарды рублей по индивидуальным программам развития

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить программы развития 10 регионов на 2025–2030 годы. Срок исполнения поручения — до 1 октября 2024 года.

«Утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Калмыкия, Республики Марий Эл, Республики Тыва, Республики Хакасия, Чувашской Республики, Алтайского края, Кировской, Курганской и Псковской областей», — уточнили на официальном сайте Кремля.

На реализацию этих программ предусмотрено выделение из федерального бюджета не менее 10 миллиардов рублей ежегодно.

Кроме того, среди поручений Путина — помощь пострадавшим от паводков регионам Курганской, Оренбургской и Тюменской областям. Глава государства призвал полностью восстановить разрушенные жилье и инфраструктуру до начала отопительного сезона. Средства на ликвидацию последствий стихии также выделят из федерального бюджета.

Ранее Путин на совещании с главой МЧС Александром Куренковым и руководителем Минприроды Александром Козловым потребовал до конца лета восстановить жилой фонд в пострадавших от паводках регионах.