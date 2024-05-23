Регионы получат миллиарды рублей по индивидуальным программам развития
Путин поручил утвердить программы развития 10 регионов России
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить программы развития 10 регионов на 2025–2030 годы. Срок исполнения поручения — до 1 октября 2024 года.
«Утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Калмыкия, Республики Марий Эл, Республики Тыва, Республики Хакасия, Чувашской Республики, Алтайского края, Кировской, Курганской и Псковской областей», — уточнили на официальном сайте Кремля.
На реализацию этих программ предусмотрено выделение из федерального бюджета не менее 10 миллиардов рублей ежегодно.
Кроме того, среди поручений Путина — помощь пострадавшим от паводков регионам Курганской, Оренбургской и Тюменской областям. Глава государства призвал полностью восстановить разрушенные жилье и инфраструктуру до начала отопительного сезона. Средства на ликвидацию последствий стихии также выделят из федерального бюджета.
Ранее Путин на совещании с главой МЧС Александром Куренковым и руководителем Минприроды Александром Козловым потребовал до конца лета восстановить жилой фонд в пострадавших от паводках регионах.