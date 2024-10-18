«Рефлексы каннибализма сильны». Захарова пожелала Рютте «приятного аппетита»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала слова генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что не будет переживать, если слухи об убийстве главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара окажутся правдой. Она напомнила, что в Нидерландах, откуда родом Рютте, когда-то убили премьер-министра и съели его.

Дипломат вспомнила историю 1672 года, когда голландцы убили своего премьер-министра вместе с его братом, а потом съели его.

«Но, конечно, не целиком.<…> Это же западная цивилизация, поэтому толпа отведала избранные места, те части тела, что вкуснее. <…> Рефлексы каннибализма, как мы видим, все еще сильны. Приятного аппетита, Марк, не подавитесь», — написала Захарова.

Ранее Израиль сообщил о возможной гибели лидера ХАМАС Синвара. Личности убитых еще предстоит установить, поэтому информация нуждается в подтверждении. Рютте заявил, что не станет переживать, если эта информация окажется правдой.