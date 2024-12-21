«Причем здесь сперма?» Путин порассуждал о рождаемости в стране

Путин заявил, что проблемы с рождаемостью не связаны с плохим качеством спермы

Низкая рождаемость связана не со здоровьем мужчин, а с моральным настроем общества. Президент России Владимир Путин заявил об этом на заседании Госсовета по поддержке семей.

Глава государства вспомнил о поездке в Японию. В разговоре с ним бывший премьер, имя которого Путин не назвал, предположил, что низкая рождаемость в России связана с качеством спермы. Президент с ним не согласился.

«Причем здесь сперма? Во всем мире все примерно усреднено и примерно одинаковое. Вопрос — в состоянии общества. Поэтому игрушки важны и игры важны для детей, настрой общества, от нас с вами это зависит», — сказал он.

Путин поручил правительству проанализировать ситуацию в самых многодетных регионах — Чечне и Туве. Он сказал, что важно обратить внимание на историю России, традиции и семейные ценности, чтобы решить демографическую проблему.

Президент поручил также сохранить программу семейной ипотеки под 6%. По его мнению, следует разрешить покупать жилье на вторичном рынке.