Разработку новых нацпроектов обсудили на заседании Госсовета

По поручению помощника президента России Алексея Дюмина 25 ноября прошло совещание с участием председателей комиссий Госсовета. На встрече обсуждали вопросы, связанные с разработкой новых национальных проектов.

Участники дискуссии обсудили содержание паспортов национальных проектов, а также процесс их разработки и согласования. Результаты дискуссии учтут при подготовке заседания Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. На нем главе государства покажут результаты работы над новыми национальными проектами.

«Реализовывать нацпроекты предстоит правительству совместно с регионами. И прежде всего это работа на земле. Сейчас определяются ориентиры и параметры развития страны на ближайшие шесть лет. Знаю, что конец года для глав регионов — всегда очень напряженное время», — сказал Дюмин.

При этом он призвал всех председателей комиссий Госсовета продолжать совместную работу. Он подчеркнул, что его позиция остается неизменной: интересы регионов должны учитываться при принятии любых решений на федеральном уровне.

Глава государства назначил руководителей комиссий Государственного совета заместителями председателей проектных комитетов, занимающихся разработкой национальных проектов. Последние два месяца паспорта национальных проектов активно обсуждались на заседаниях комиссий Государственного совета, в проектных комитетах и на стратегических сессиях правительства.

Ранее на еженедельном совещании с правительством Московской области и главами округов губернатор Андрей Воробьев подвел итоги программы благоустройства на 2024 год. В этом году в Подмосковье появилось 80 новых пространств для жителей. А на 10 объектах работы уже подходят к завершению.