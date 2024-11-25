Андрей Воробьев: 80 благоустроенных мест Подмосковья открыли в этом году

Еще 80 новых пространств для жителей Подмосковья открылись в этом году, а на десяти объектах работы уже завершаются. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами округов обсудил итоги программы благоустройства на 2024 год.

«Мы завершаем масштабные работы по благоустройству территорий. Погода намекает, что уже пора готовить катки, украшать парки к новогодним праздникам. Из 90 плановых вводных объектов этого года — 80 у нас уже готовы и радуют жителей», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что качественное содержание парков не менее важно и должно быть стандартизировано, чтобы уделялось достаточное внимание комфорту.

«Поэтому важно качественно сопровождать каждый объект, все общественные территории должны соответствовать уровню — быть чистыми, опрятными, удобными для прогулок. Тем более мы прекрасно понимаем, насколько они востребованы. Нет ни одного пространства, которое бы мы сделали, и оно пустовало», — добавил Воробьев.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что этой зимой в парках Подмосковье заработают 37 катков с искусственным льдом. Среди них восемь новых — в Дубне, Коломне, Раменском, Ступине, Лобне, Солнечногорске и Егорьевске.

Также он подчеркнул, что в этом году впервые в Подмосковье прошла масштабная программа по обновлению детских площадок. Всего — более 700.

«Такого количества еще мы никогда не делали за раз. Построено 130 губернаторских площадок (300, 450 квадратных метров) и заменено 573 ДИП 100, 150 и 200 квадратных метров. По единому стандарту установлено качественное игровое оборудование, скамейки и урны произведены из вторсырья. Программа по «Светлому городу» и замене светильников в этом году тоже масштабная. 214 объектов – это и улицы, и общественные территории, дворы. 32 тысячи светильников у нас было заменено и почти четыре тысячи опор. Программа завершена», — рассказал Хайкин.

Он добавил, что также за год полностью обустроили 23 пешеходные зоны и площади, а также благоустроили 14 скверов — 12 из которых уже открыты для посещения. В их числе скверы в Щелкове, Балашихе, Жуковском, Чехове и Орехово-Зуеве.

Также в программу благоустройства на 2024 год вошли 12 лесопарков, девять из которых уже открыты для посетителей.

В декабре откроется лесопарки «Супонево» в Одинцовском городском округе, «Опалиховский» в Красногорске и «Губернский лес» в Чехове, а для прогулок они доступны уже сейчас.

Кроме того, в этом году преобразили 13 катков и скейтпарков в разных городских округах, а также для жителей благоустроили 12 парков, пять набережных и восемь детских скверов, которые вошли в программу благоустройства на этот год.