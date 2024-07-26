Размер помощи пострадавшим от ЧС и терактов увеличат в России

Размер помощи россиянам, пострадавшим от терактов и чрезвычайных ситуаций, вырастет в 1,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе правительства .

«В дальнейшем он будет индексироваться каждый год. Решение принято по поручению президента», — уточнили в кабмине.

Единовременную материальную помощь увеличат с 10 до 15 тысяч рублей. При частичной утрате имущества первой необходимости будут выплачивать до 75 тысяч рублей. А при полной утрате — до 150 тысяч рублей.

Также в России проиндексируют единовременные пособия тем, кто получил вред здоровью в результате ЧС или теракта. При легких травмах сумма вырастет с 200 до 300 тысяч рублей. При среднем или тяжком вреде здоровья — до 600 тысяч рублей. Выплаты родственникам погибших вырастут с одного до 1,5 миллиона рублей.

Недавно в Госдуме поддержали поправку о доплате пенсионерам и инвалидам I группы средств в размере 1,2 тысячи рублей к пенсии. Выплаты обещали инвестировать ежегодно.