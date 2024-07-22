Комитет ГД по труду поддержал прибавку к пенсии для инвалидов I группы

Профильный комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов поддержал поправку о доплате пенсионерам и инвалидам I группы в размере 1,2 тысячи рублей к пенсии. Об этом сообщил ТАСС .

Выплата будет повышаться на районный коэффициент и индексироваться каждый год. Исключением станут инвалиды с детства, к их пенсии ежемесячно добавляют выплату в связи с осуществлением ухода за ними опекуном или родителями.

Сейчас компенсацию в размере 1,2 тысячи рублей получают люди, ухаживающие за престарелыми людьми или инвалидами I группы. Теперь пенсионеры и маломобильные люди будут получать прибавку к пенсии в таком же размере, объяснил депутат Ярослав Нилов.

Комитет ГД по труду также рекомендовал принять поправку о выплате семьям до 10 тысяч рублей из остатков материнского капитала.