России и США придется вести переговоры по Украине, но это произойдет после выборов президента в Штатах. В Европе разговаривать не с кем, заявил в интервью ТАСС экс-премьер Сергей Степашин.

«Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов США. В Европе переговорщиков сейчас я не вижу. <…> Поэтому — только Госдеп США, собственно, определяющий внешнюю финансовую и военную политику», — заявил политик.

Штаты будут заинтересованы в этих переговорах, считает Степашин, так как они получили все, что можно, и дальнейшее продолжение боевых действий им не выгодно. Собеседник агентства подчеркнул, что на Украине вести диалог не с кем, разговаривать нужно только с теми, кто «заказывал музыку и ее оплачивает».

В Великобритании заговорили о восстановлении отношений с Россией. Но там также считают, что это может произойти только после выборов американского президента и ухода со своего поста британского премьера Кира Стармера.