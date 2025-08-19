«Раздули сенсацию»: Лавров рассказал о реакции американцев на свитшот «СССР»
Лавров заявил о спокойной реакции американцев на свитшот «СССР»
Свитшот с надписью «СССР» не вызвал бурной реакции представителей США во время российско-американского саммита на Аляске. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Полную стенограмму опубликовали на сайте МИД.
Дипломат подчеркнул, что госсекретарь Марко Рубио назвал предмет его гардероба «похожим на рубашку», но по какой-то причине журналисты раздули из свитшота сенсацию.
«У нас много продукции, которая воспроизводит советскую символику. Я не вижу в этом ничего зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории», — заявил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что после окончания саммита в Анкоридже видел молодых студентов в похожей одежде.
Министр подчеркнул, что не надо видеть в этом попытки возрождения имперского мышления, потому что речь здесь идет о сохранении истории в том числе через легкий юмор.
Лавров прибыл на саммит в Анкоридж в свитшоте с надписью «СССР». Одежду разработал челябинский бренд «Сельсовет».
Его создательница Екатерина Варлакова в комментарии 360.ru заявила, что не ожидала такой рекламы.
Она подчеркнула, что Министерство иностранных дел заказало несколько предметов одежды и по размерам стало понятно, что свитшот предназначен для руководителя.