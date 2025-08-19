«Раздули сенсацию»: Лавров рассказал о реакции американцев на свитшот «СССР»

Свитшот с надписью «СССР» не вызвал бурной реакции представителей США во время российско-американского саммита на Аляске. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Полную стенограмму опубликовали на сайте МИД .

Дипломат подчеркнул, что госсекретарь Марко Рубио назвал предмет его гардероба «похожим на рубашку», но по какой-то причине журналисты раздули из свитшота сенсацию.

«У нас много продукции, которая воспроизводит советскую символику. Я не вижу в этом ничего зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что после окончания саммита в Анкоридже видел молодых студентов в похожей одежде.

Министр подчеркнул, что не надо видеть в этом попытки возрождения имперского мышления, потому что речь здесь идет о сохранении истории в том числе через легкий юмор.

Лавров прибыл на саммит в Анкоридж в свитшоте с надписью «СССР». Одежду разработал челябинский бренд «Сельсовет».

Его создательница Екатерина Варлакова в комментарии 360.ru заявила, что не ожидала такой рекламы.

Она подчеркнула, что Министерство иностранных дел заказало несколько предметов одежды и по размерам стало понятно, что свитшот предназначен для руководителя.