Разделяющим традиционные российские ценности окажут гуманитарную поддержку

Согласно этому указу, граждане стран, правительства которых проводят «политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям», смогут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в России без квотирования и без подтверждения знания русского языка.

Перечень таких стран утвердит правительство по представлению МИД. Полностью указ вступит в силу 1 сентября.

Ранее МВД России предоставило временное убежище многодетной семье Хэеров, переехавших из США. В дальнейшем супруги планируют стать полноправными гражданами России.