Разделяющим традиционные российские ценности окажут гуманитарную поддержку

Путин подписал указ о поддержке людей, разделяющих традиционные ценности

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Согласно этому указу, граждане стран, правительства которых проводят «политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям», смогут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в России без квотирования и без подтверждения знания русского языка.

Перечень таких стран утвердит правительство по представлению МИД. Полностью указ вступит в силу 1 сентября.

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