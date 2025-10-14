«Разбитый камень в грязи». Федорищев объяснил, почему сорвался на главу Кинельского района и уволил его

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова. По словам главы региона, решение связано с недостаточной вовлеченностью местной администрации в работу по ремонту социальных объектов.

«Только что закончил работу в Кинельском районе. Много объектов посетили — социальных, важных. Конечно, есть к чему стремиться. К сожалению, дом культуры, школа и многие другие объекты не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти. Поэтому мною было принято решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку», — заявил губернатор в опубликованном в соцсетях видеообращении.

Федорищев также отметил, что причиной отставки стало отношение главы района к состоянию памятного камня у школы. По словам губернатора, на месте будущего обелиска участникам Великой Отечественной войны лежал «разбитый камень в грязи», который Жидков, по его словам, назвал «просто камнем».

Федорищев отметил, что временно исполняющий обязанности главы района будет назначен «в ближайшие недели» и представлен городской думе.

Кроме того, губернатор сообщил, что с 15 декабря в регионе вступит в силу новая схема работы правительства Самарской области, а также изменения в устав, одобренные областной думой. По его словам, «два месяца министры и заместители губернатора работают на своих местах» и теперь «все знают свои обязанности».

Ранее в сети распространилось видео, на котором Федорищев во время инспекции объектов в Кинеле слишком эмоционально отреагировал на работу районной администрации и объявил об увольнении Жидкова.