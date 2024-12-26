«Рассадники экстремизма». Медведев объяснил, чем опасны этнические анклавы в России

Возникающие в России этнические анклавы могут в будущем стать рассадниками экстремизма. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по проблемам миграции, сообщил РБК .

«Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма», — предупредил политик.

Также Медведев описал, как работают такие анклавы — в Россию приезжают семьи трудовых мигрантов и надолго остаются.

Это нагружает социальную сферу страны и приводит к «напряженности в межнациональных отношениях». Особенно ситуация усугубляется, если приезжие не работают, не учатся и не соблюдают российское законодательство, указал он.

Ранее МВД приказало присваивать иностранцам, дети которых признаны нежелательно находящимися на территории России, такой же статус. Приказ начнет действовать с 5 февраля следующего года.