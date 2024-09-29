Раскрыты планы Путина на первую неделю октября

Встречу с победителями конкурса «Учитель года» и участие в мероприятиях ко второй годовщине вхождения новых территорий в состав России включили в рабочий график президента Владимира Путина на следующую неделю. Об этом в Telegram-канале рассказал журналист Павел Зарубин.

Он напомнил, что в осенью 2022 года по итогам референдумов в состав России вернулись Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

«В графике президента несколько мероприятий, связанных с этой датой», — заявил Зарубин.

В связи с празднуемым в России Днем учителя глава государства встретится с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года», а также обсудит с членами правительства и профильными организациями вопросы профессионального образования. Кроме того, Путин снова соберет на заседание постоянных членов Совета безопасности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая о на вопрос о сложном графике президента России, заявил, что объем работ, который выполняет Путин, очень велик — иногда не хватает часов в сутках. Он подчеркнул, что россияне видят только малую часть из того, чем занимается президент.