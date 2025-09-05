Раскрылись планы Путина по выступлению на ВЭФ

Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На одной площадке с российским лидером заявлены премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар и представитель руководства Китая Ли Хунчжун.

Эти политики стали почетными гостями форума. Они выйдут к аудитории и будут отвечать на вопросы собравшихся.

Открывшийся во Владивостоке Восточный экономический форум — один из самых престижных профильных саммитов в России. Владимир Путин принимает в нем участие каждый год.

Как правило, некоторую часть своей речи глава государства посвящает инвестиционному развитию Дальнего Востока.

Однако дискуссии на пленарных сессиях форума нередко выходят за пределы региональной тематики. Так, в 2024 году обсуждали развитие БРИКС, дедолларизацию мировой экономики, украинский конфликт и отношения России с западными странами. Предположительно, что нынешняя сессия также затронет глобальные вопросы.

Российский президент во Владивосток уже прилетел. В четверг, 4 сентября, он успел провести несколько рабочих встреч.