Путин заявил, что Дальний Восток развивается опережающими темпами

Президент России Владимир Путин отметил ускоренное развитие Дальнего Востока. Об этом он заявил во время совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса ДФО. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

«Опережающее развитие Дальнего Востока — это, безусловно, наш национальный приоритет. Надо и дальше наращивать темпы роста, стремиться максимально развивать конкурентные преимущества и потенциал ДФО», — подчеркнул он.

Главная задача, добавил президент, — стимулировать экономическое развитие региона, обеспечив его необходимыми ресурсами, в особенности энергетическими.

Путин также высказался о перспективах расширения угольной генерации на Дальнем Востоке. Запасы угля в регионе, по разным оценкам, исчисляются сотнями лет — до 900. Такие внушительные объемы заставляют задуматься о рациональном использовании этого ресурса.

