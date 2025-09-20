Рамзан Кадыров поручил своему сыну контролировать налоги республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров возложил контроль за уплатой имущественных налогов муниципальными организациями на своего сына 17-летнего Адама Кадырова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам расширенного совещания по социально-экономическому развитию региона.

Кадыров поручил ответственным лицам обеспечить надлежащее исполнение налоговых обязанностей. Контроль за выполнением этого поручения он возложил на помощника главы Чечни и секретаря совета безопасности республики Адама Кадырова.

Глава региона выразил уверенность, что совместная работа всех структур позволит достичь высоких показателей. Это, по его словам, будет способствовать развитию республики и благополучию ее жителей.

Ранее Кадыров ответил критикующим награды его сына Адама. По его словам, у Адама нет незаслуженных наград, все их он получил за конкретные достижения.