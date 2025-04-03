Ради детей. Крупные корпоративные выплаты на новорожденных захотели освободить от налога

Корпоративные выплаты на детей захотели освободить от налога в России

Министерство финансов России предложило увеличить сумму единовременных выплат при рождении ребенка, не облагаемых налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), до миллиона рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее такая сумма не превышала 50 тысяч рублей. Нужные правки авторы проекта предлагают внести в налоговый кодекс.

Если их примут, крупные выплаты работодатели смогут своим сотрудникам предоставлять без необходимости выплачивать НДФЛ, снимут с таких средств и страховые взносы.

Кроме того, предлагается разрешить работодателям учитывать такие расходы как нереализованные. Это, в перспективе, поможет снизить корпорациям налоговую нагрузку в целом.

Ранее несколько российских регионов предложили выплаты школьницам за беременность. Депутат Горячева эту инициативу раскритиковала.