Это не героизм, а трагедия. В Госдуме раскритиковали идею платить беременным школьницам

Идеи платить школьницам за беременность выглядят как неуважение к самой идее семьи и к будущему страны. Об этом заявила на брифинге депутат Госдумы Ксения Горячева .

«Когда ребенок рожает ребенка — это не героизм, а трагедия», — написала она в соцсетях.

Она призвала не заниматься нормализацией подростковой беременности и не использовать детскую наивность как способ поправить демографию. Семья, по словам Горячевой, должна быть сознательным и ответственным выбором и в идеале создаваться один раз и на всю жизнь.

Самой Горячевой 28 лет, она планирует выйти замуж в этом году. Детей у нее нет.

В феврале жители Красноярска нашли в мусорном баке труп недоношенного ребенка. Следователи выяснили, что его родила местная жительница, которой было 16 лет и которая сразу же избавилась от младенца. Против нее возбудили уголовное дело.