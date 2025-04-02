Это не героизм, а трагедия. В Госдуме раскритиковали идею платить беременным школьницам
Депутат Горячева призвала не поправлять демографию за счет беременных школьниц
Идеи платить школьницам за беременность выглядят как неуважение к самой идее семьи и к будущему страны. Об этом заявила на брифинге депутат Госдумы Ксения Горячева.
«Когда ребенок рожает ребенка — это не героизм, а трагедия», — написала она в соцсетях.
Она призвала не заниматься нормализацией подростковой беременности и не использовать детскую наивность как способ поправить демографию. Семья, по словам Горячевой, должна быть сознательным и ответственным выбором и в идеале создаваться один раз и на всю жизнь.
Самой Горячевой 28 лет, она планирует выйти замуж в этом году. Детей у нее нет.
В феврале жители Красноярска нашли в мусорном баке труп недоношенного ребенка. Следователи выяснили, что его родила местная жительница, которой было 16 лет и которая сразу же избавилась от младенца. Против нее возбудили уголовное дело.