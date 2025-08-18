Работу немецкого фонда признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкого фонда Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V. («Память, ответственность и будущее»). Об этом ведомство сообщило в пресс-релизе .

Оно сообщило, что ранее фонд через партнерские организации выплачивал компенсации пострадавшим от нацистов в годы Великой Отечественной войны, однако с 2022 года вместо этого стал призывать поддерживать Украину и собирать деньги на помощь ВСУ, а позднее приостановил членство российского представителя.

Ранее нежелательными за один день признали сразу три организации: французскую НПО «Репортеры без границ», американскую Group 36 и основанную в Германии российскими эмигрантами Demokrati-JA e.V.