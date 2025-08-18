Работу немецкого фонда признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкого фонда Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V. («Память, ответственность и будущее»). Об этом ведомство сообщило в пресс-релизе.
Оно сообщило, что ранее фонд через партнерские организации выплачивал компенсации пострадавшим от нацистов в годы Великой Отечественной войны, однако с 2022 года вместо этого стал призывать поддерживать Украину и собирать деньги на помощь ВСУ, а позднее приостановил членство российского представителя.
Ранее нежелательными за один день признали сразу три организации: французскую НПО «Репортеры без границ», американскую Group 36 и основанную в Германии российскими эмигрантами Demokrati-JA e.V.
Седьмой этап турнира «Короли дворовых площадок» прошел в Подольске
Команда из Одинцова примет участие в соревновании «Битва роботов»
Баскетбольный турнир памяти тренера Данилы Сотникова прошел в Подольске
Трамп заявил, что хочет положить конец конфликту на Украине
Новые пешеходные дорожки начали укладывать у Комсомольского пруда в Одинцове
Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на эту неделю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте