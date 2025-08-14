НПО «Репортеры без границ» внесли в перечень нежелательных организаций в России

Минюст России включил в перечень нежелательных организаций базирующуюся во Франции НПО «Репортеры без границ»*. Информацию об этом опубликовали в соответствующей базе ведомства.
«Reporters sans Frontières* (RSF), („Репортеры без границ“*), Франция», — говорится в сообщении.
Также в перечень нежелательных включили американскую Group 36* («Группа 36»*).
Ранее стало известно, что Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации Demokrati-JA e.V*, которую основали проживающие в Германии российские эмигранты.
* Признаны в России нежелательными организациями.
