«Работа на перспективу». Путин призвал создать условия для повышения рождаемости

В России берегут подлинные семейные ценности. Власти продолжат создавать условия для рождения большего количества детей, заявил президент Владимир Путин на встрече с семьями. Об этом сообщили на сайте Кремля .

«Будем и дальше, безусловно, создавать все условия, чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей. Это, подчеркну, принципиальная задача нашей государственной политики, работа на перспективу, ради будущего», — заявил он.

Встреча с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», и матерями, удостоенными звания «Мать-героиня», прошла по видеосвязи из Кремля. Путин заявил, что все действия власти в разных сферах, от здравоохранения до жилищных программ, строились вокруг интересов семей и детей.

По мнению президента, многодетность должна стать в России нормой. Он заявил, что страна уже начала двигаться в этом направлении.