Путин заявил, что многодетная семья должна стать нормой в России

Путин: семья с тремя и более детьми должна стать нормой в России

Фото: Freepik

Рождение в семье трех и более детей должно стать в России нормой. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с многодетными семьями в преддверии Дня защиты детей.

По мнению главы государства, страна уже движется в этом направлении.

Путин подчеркнул, что семьи должны быть уверены в поддержке государства.

«Будем и дальше, безусловно, создавать все условия, чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей. Это принципиальная задача нашей государственной политики, работа на перспективу, ради будущего», — отметил президент.

Ранее, во время оглашения послания Федеральному собранию, Владимир Путин указывал на то, что главное предназначение семьи заключается в рождении и воспитании детей.

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