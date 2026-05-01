Путину рассказали о блокаднице, связавшей носки пострадавшим в Дагестане

Президенту России Владимиру Путину рассказали о пожилой жительнице Санкт-Петербурга, пережившей блокаду Ленинграда, которая связала носки для пострадавших от паводков в Дагестане. Об этом сообщил председатель Народного собрания республики Заур Аскендеров на встрече главы государства с представителями региона в Кремле.

По его словам, после Совета законодателей он встречался с земляками в Санкт-Петербурге, где ему рассказали о помощи жителям Дагестана.

«Сказали, что бабушка-ленинградка, петербурженка, блокадница, принесла вязаные носки», — поделился Аскендеров.

Он подчеркнул, что такие примеры показывают настоящее единство и поддержку между регионами страны.

Путин в ходе встречи обсудил с представителями Дагестана последствия паводков. Стихийные бедствия в конце марта — начале апреля привели к подтоплениям, перебоям с электричеством, сходам селевых масс и повреждениям инфраструктуры в республике.