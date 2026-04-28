Путину показали российский беспилотник для доставки лекарств и донорской крови

В Федеральном центре медицины катастроф Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Н. И. Пирогова главе государства представили мобильный лечебно-диагностический комплекс с операционной для работы в полевых условиях, автомобили скорой помощи классов С и В с бронезащитой, а также многоцелевой вертолет «Ансат».

Кроме того, продемонстрировали беспилотную авиационную систему «АИСТ», которая может перевозить медицинские грузы и проводить телемедицинские консультации. Беспилотник также способкен доставлять биологические материалы, донорскую кровь.

Сегодня Путин также выступил перед участниками форума «Открытый диалог». Он отметил, что ни одна страна не способна успешно развиваться в одиночку — за счет других государств или в ущерб им.