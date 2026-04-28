Путин заявил, что страны не могут развиваться в одиночку или за счет других

Президент России Владимир Путин заявил, что ни одна страна не способна успешно развиваться в одиночку — за счет других государств или в ущерб им. Такое мнение он высказал в видеообращении к участникам форума «Открытый диалог».

По словам главы государства, современные мировые вызовы требуют совместных решений, а устойчивая и справедливая модель глобального развития возможна только при соблюдении принципов равноправия, взаимного уважения и учета интересов всех стран. Президент подчеркнул, что форум «Открытый диалог» вносит вклад в формирование такой системы международного взаимодействия.

Путин заявил, что платформа глобального развития должна быть ориентирована на человека и предоставлять каждому право на успешное будущее. Важно создать условия, при которых любой человек в любой точке мира сможет самостоятельно выбирать свой путь и реализовывать сделанный выбор.