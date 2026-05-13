Путину передали горячий привет от президента Бразилии

«Для меня большая честь находиться здесь и еще раз встретиться с Вами здесь, в Российской Федерации. <…> От имени Бразилии президент Лула [да Силва] передает Вам горячий привет, а также большое уважение», — заявила Руссефф.

Глава НБР отметила, что российская сторона оказывала поддержку и помогала в решении задач. Руссефф также заверила, что для нее важно находиться в России, в Кремле, и иметь возможность разговаривать лично с президентом России и его командой.

С 14 по 15 мая в Москве пройдет заседание совета управляющих Нового банка развития.