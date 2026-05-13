Путину передали горячий привет от президента Бразилии
Президент Луис Инасиу Лула да Силва выразил уважение российскому коллеге Владимиру Путину. Слова бразильского лидера передала глава Нового банка развития БРИКС (НБР) Дилма Руссефф на встрече в Кремле.
«Для меня большая честь находиться здесь и еще раз встретиться с Вами здесь, в Российской Федерации. <…> От имени Бразилии президент Лула [да Силва] передает Вам горячий привет, а также большое уважение», — заявила Руссефф.
Глава НБР отметила, что российская сторона оказывала поддержку и помогала в решении задач. Руссефф также заверила, что для нее важно находиться в России, в Кремле, и иметь возможность разговаривать лично с президентом России и его командой.
С 14 по 15 мая в Москве пройдет заседание совета управляющих Нового банка развития.