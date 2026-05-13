Экономика, держащая удар. О чем рассказал Силуанов в преддверии Совета управляющих НБР
С 14 по 15 мая в Москве пройдет заседание совета управляющих Нового банка развития (НБР) — органа, созданного странами БРИКС для финансирования совместных проектов. В преддверии мероприятия российский министр финансов Антон Силуанов дал интервью РИА «Новости», в котором рассказал об актуальных темах и успокоил некоторые разгоряченные головы.
Российская экономика остается сильной
Российская экономика не раз сталкивалась с внешними шоками, но устояла. Этого удалось добиться благодаря жесткой бюджетной дисциплине, накопленным резервам и независимости расчетной инфраструктуры, заявил Силуанов.
«Страна, чьи платежи зависят от внешней „кнопки“, всегда уязвима. Расчеты внутри страны не должны зависеть от политической воли извне», — подчеркнул министр.
Он добавил, что расходы бюджета всегда должны быть обеспечены источниками финансирования. При этом Россия по возможности будет пополнять Фонд национального благосостояния, поскольку он позволяет не только создать запас финансов, но и стабилизировать колебания курса рубля.
Вместе с тем правительству и Центробанку удалось добиться снижения инфляции и, как следствие, процентных ставок. Уровень госдолга в России — один из самых низких среди стран «Большой двадцатки», около 17% ВВП. Теперь задача — перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики.
Силуанов особо отметил, что для этого не будут ни повышать налоги, ни замораживать банковские вклады. Информацию о возможности таких мер он назвал вбросами.
Отказ от доллара из-за Ближнего Востока
Ситуация на Ближнем Востоке, в частности блокада Ормузского пролива, уже привела к мировому нефтяному кризису, отметил глава Минфина. Особенно пострадали страны, импортирующие энергоресурсы.
Эффект для России Силуанов оценил как двойственный: с одной стороны, растет экспортная выручка и бюджетные доходы, с другой — дорожает логистика из-за рвущихся цепочек поставок. Он призвал не рассчитывать на ситуацию как на долгосрочный источник доходов, отметив, что цены могут резко упасть в любой момент.
«Надо перезагрузить мышление в пользу базовых ценностей, а не надуманных приоритетов, приносящих вред развитию», — подчеркнул министр.
Он добавил, что из-за кризиса в Ормузском проливе страны все чаще начинают искать альтернативы доллару и переходят на расчеты в национальных валютах или продвигают китайские юани.
Россия тоже следует этой тенденции. Доля рубля во внешних торговых расчетах от экспорта товаров и услуг по итогам прошлого года превысила 53%, а с Китаем более 99% транзакций проходят в рублях и юанях.
«Для нас рубль — самая надежная валюта», — подытожил Силуанов.
Новый банк развития
Новый банк развития не инвестирует в проекты в России из-за угрозы санкций. Тем не менее страна не отказывается от его инструментов и ищет альтернативные варианты, подчеркнул Силуанов.
«Понимаем осторожность наших партнеров и ищем возможности кредитования российских проектов без ущерба банку», — добавил он.
Кроме того, Россия выдвинула предложения, как стратегически развивать банк. Среди предложений — более активная работа с частным сектором и национальными институтами развития. Цель банка — обеспечить быстрый рост и модернизацию экономик БРИКС в условиях мировой фрагментации.
Новый банк развития возглавляет бывший президент Бразилии Дилма Русеф. Она сейчас тоже находится в Москве и планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, у сторон много тем для обсуждения.