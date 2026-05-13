Экономика, держащая удар. О чем рассказал Силуанов в преддверии Совета управляющих НБР

С 14 по 15 мая в Москве пройдет заседание совета управляющих Нового банка развития (НБР) — органа, созданного странами БРИКС для финансирования совместных проектов. В преддверии мероприятия российский министр финансов Антон Силуанов дал интервью РИА «Новости» , в котором рассказал об актуальных темах и успокоил некоторые разгоряченные головы.

Российская экономика остается сильной

Российская экономика не раз сталкивалась с внешними шоками, но устояла. Этого удалось добиться благодаря жесткой бюджетной дисциплине, накопленным резервам и независимости расчетной инфраструктуры, заявил Силуанов.

«Страна, чьи платежи зависят от внешней „кнопки“, всегда уязвима. Расчеты внутри страны не должны зависеть от политической воли извне», — подчеркнул министр.

Он добавил, что расходы бюджета всегда должны быть обеспечены источниками финансирования. При этом Россия по возможности будет пополнять Фонд национального благосостояния, поскольку он позволяет не только создать запас финансов, но и стабилизировать колебания курса рубля.

Вместе с тем правительству и Центробанку удалось добиться снижения инфляции и, как следствие, процентных ставок. Уровень госдолга в России — один из самых низких среди стран «Большой двадцатки», около 17% ВВП. Теперь задача — перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики.

Силуанов особо отметил, что для этого не будут ни повышать налоги, ни замораживать банковские вклады. Информацию о возможности таких мер он назвал вбросами.