Путина вздумал поучать. Лавров раскрыл план «шоу в камуфляже» Зеленского

МИД России: встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо подготовлена

Россия не видит для себя возможным внезапное перемирие с последующей немедленной встречей лидеров, поскольку такая схема — лишь попытка устроить публичное представление. Об этом рассказал глава российского внешнедипломатического ведомства Сергей Лавров в интервью на «Первом канале» .

Высокопоставленный дипломат объяснил, что Украина потребовала объявить паузу в боевых действиях и тут же провести саммит президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского без каких-либо предварительных договоренностей.

По словам Лаврова, расчет заключался в превращении переговоров в зрелищную постановку: Зеленский, как считает министр, хотел предстать «мужественным» в камуфляже, с бородой и с этой позиции «учить жизни» президента России Владимира Путина.

Москва в подобном мероприятии участвовать не хочет, объяснил Лавров. Он напомнил, что глава государства неоднократно выражал готовность к прямому контакту, но только при условии тщательной подготовки и предметной повестки встречи.

