Трампа уличили в желании убрать тему Украины с повестки дня

Администрация США рассчитывает убрать искусственно созданную тему Украины с повестки дня, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией. Об этом в эфире Первого канала заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет устранить препятствия для нормальных экономических и прочих отношений с Россией.

Дипломат уточнил, что тему Украины во главу повестки поставила предыдущая администрация США. Лавров добавил, что Белому дому придется приложить усилия, чтобы исправить ситуацию.

«[Это] будет непросто, потому что у США очень своеобразный подход к тому, как сейчас решать экономические вопросы», — уточнил он.

Министр также предположил что Трампа разочаровали медленные темпы мирного урегулирования. По его мнению, американскому лидеру «хочется быстрых решений».

Ранее Лавров обвинил Украину в попытках сорвать мирный процесс. Он объяснил, что руководство республики при поддержке Евросоюза саботирует линию американской администрации.