Путина встретили в Киргизии «Калинкой-малинкой»

Путин прибыл в Киргизию с госвизитом, ему сыграли «Калинку-малинку»

Президент Владимир Путин прилетел в Киргизию, где проведет государственный визит и примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. У трапа самолета российского лидера встретил президент Киргизии Садыр Жапаров, сообщила пресс-служба Кремля.

Для церемонии встречи на летном поле подняли государственные флаги, выстроили почетный караул и прозвучали фанфары.

Гостей также познакомили с национальными традициями: на территории аэропорта Манас выступил фольклорно-этнографический ансамбль, артисты сыграли для президента России «Калинку-малинку» на национальных инструментах.

В Бишкеке главы двух государств возложили венки к мемориалу «Вечный огонь» на площади Победы. Путин и Жапаров почтили память павших минутой молчания, после чего почетный караул произвел троекратный залп из ружей.

Мемориальный комплекс, созданный в 1985 году к 40-летию Победы, включает символическую юрту и скульптуру женщины-матери, ожидающей возвращения своих близких, у подножия которой горит Вечный огонь.

В рамках визита запланированы переговоры Путина и Жапарова. Лидеры обсудят ключевые направления развития российско-киргизского стратегического партнерства и союзничества, а также подпишут совместное заявление и ряд межправительственных и коммерческих документов. На заседании Совбеза ОДКБ российский президент представит приоритеты председательства России в организации в 2026 году.

В День Победы Жапаров присутствовал на военном параде на Красной площади в Москве вместе с другими зарубежными гостями.