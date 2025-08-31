Президента России Владимира Путина в Китае встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом. В Тяньцзинь российский лидер прилетел для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщило РИА «Новости» .

В рамках четырехдневного визита Путин примет участие в трехсторонней встрече с главами Монголии и Китая, проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Российскому президенту также предстоят переговоры с главами ряда стран.

Путина будет присутствовать в качестве почетного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее о прибытии Путина в Тяньцзинь сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев. Для поездок президента России по КНР подготовлен автомобиль Aurus с китайскими дипломатическими номерами.