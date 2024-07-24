Путин завил о всероссийской поддержке Донбасса

Вся Россия поддерживает Донбасс. Принятые правительством меры дают реальную отдачу в новых регионах, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Миллионы людей, волонтерские и другие общественные организации помогают Донбассу и Новороссии раскрыть свой колоссальный потенциал созидания и роста, подчеркнул глава государства.

«Сейчас здесь активно восстанавливаются и возводятся жилые дома, больницы, школы, инженерные коммуникации, то есть дают реальную отдачу те меры, которые были оперативно приняты правительством», — добавил Путин.

Речь идет в том числе о ритмичном финансировании из федерального бюджета.

Президент ранее сообщил о 30-процентном росте производства в металлургии в ДНР и ЛНР. Путин назвал такой результат очень хорошим.