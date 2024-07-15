Производство в металлургии в ДНР и ЛНР подскочило почти на треть

Путин: производство в металлургии в ДНР и ЛНР с 2022-го выросло на 30%

С 2022 года производство в металлургии в Луганской и Донецкой народных республиках выросло на 30%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на мероприятии в преддверии Дня металлурга.

«За последний год, по сравнению с предыдущим, за 2023-й, по сравнению с 2022-м, в ЛНР и в ДНР производство металлопродукции увеличилось на 30%», — сообщил глава государства.

Эти результаты Путин назвал очень хорошими показателями, но указал, что для восстановления и модернизации металлургического системообразующего сектора экономики Донбасса, безусловно, предстоит сделать еще очень много.

«Здесь еще очень много задач. Постепенно будем эти задачи решать, интегрировать отрасль в единое экономическое пространство России», — подчеркнул он.

Отдельно президент обратился к специалистам, занятым в горно-металлургическом комплексе страны, поблагодарив их за труд и высокие результаты.

«Желаю дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия вам и всем вашим близким», — добавил Путин.