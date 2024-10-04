Путин обсудил с Совбезом меры по формированию международных расчетов

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Одной из главных тем мероприятия стали меры по формированию международных расчетов.

«Мы с вами знаем, что в современных условиях это одна из серьезных задач и это один из серьезных вызовов для нас», — подчеркнул глава государства.

По его словам, работа по этому вопросу уже идет, но о сложностях нужно говорить своевременно, чтобы наметить необходимые действия для их преодоления.

Ранее Путин обсудил с членами Совбеза использование ядерного оружия. Россия применит его только в случае критической угрозы суверенитету, заявил президент.