Путин обсудил с Совбезом меры по формированию международных расчетов
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Одной из главных тем мероприятия стали меры по формированию международных расчетов.
«Мы с вами знаем, что в современных условиях это одна из серьезных задач и это один из серьезных вызовов для нас», — подчеркнул глава государства.
По его словам, работа по этому вопросу уже идет, но о сложностях нужно говорить своевременно, чтобы наметить необходимые действия для их преодоления.
Ранее Путин обсудил с членами Совбеза использование ядерного оружия. Россия применит его только в случае критической угрозы суверенитету, заявил президент.