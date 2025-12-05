Сморчки с чатни и мороженое с шафраном. Путина угостили вегетарианским ужином в Индии
Государственный прием Путина в Индии завершился вегетарианским ужином
Вегетарианский ужин устроили в честь президента России Владимира Путина после государственного приема в Индии. О том, чем угощали главу государства, узнали журналисты РИА «Новости» из кремлевского пула, опубликовавшие фотографию меню.
Среди блюд оказались легкий бульон из листьев моринги и бобов мунг, приправленный специями и просо, фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута с мятным соусом.
Кроме того, участникам встречи подали запеченный фаршированный картофель с йогуртово-пряным маринадом и мини-баклажаны в сладко-пряном соусе.
На десерт предложили теплую миндальную халву с поджаренными орехами и индийское мороженое с шафраном, фисташками и кардамоном, а также свежевыжатые соки граната, апельсина и моркови с имбирем.
Президент России Владимир Путин провел в Индии два дня, в ходе которых встретился с премьер-министром страны Нарендрой Моди и главой государства Драупади Мурму.
Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что ключевой темой переговоров Путина и Моди стало урегулирование кризиса на Украине. Он пояснил, что вопрос лидеры стран обсуждали в закрытом режиме.