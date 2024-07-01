Лесные пожары охватили в Якутию. В республике ввели режим ЧС

Режим ЧС федерального характера ввели в Якутии из-за лесных пожаров

Фото: РИА «Новости»

В Якутии ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров, заявили в МЧС России. В борьбе с ними задействовали свыше 1,5 тысячи человек и 100 единиц техники.

По последней информации авиалесоохраны, в Якутии действуют 107 природных пожаров на общей площади пройденной огнем свыше 331 тысячи гектаров.

«На месте работают более 1,5 тысячи человек и 100 единиц техники. Обстановку и тушение пожаров мониторят беспилотники», — подчеркнули в пресс-службе.

В региональном главке МЧС уточнили, что за сутки удалось ликвидировать 46 природных пожаров на площади 203 975 гектаров.

Также в пресс-службе министерства привели данные по лесным пожарам в целом по стране. Сейчас 541 очаг фиксируют в 37 субъектах. За неделю площадь действующих пожаров уменьшилась на 44 тысячи гектаров.

Наиболее сложная ситуация, по данным МЧС, наблюдается в Дальневосточном федеральном округе, где в 18 субъектах действуют 353 пожара на площади более 607 тысяч гектаров.

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