Лесные пожары охватили в Якутию. В республике ввели режим ЧС

В Якутии ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров, заявили в МЧС России . В борьбе с ними задействовали свыше 1,5 тысячи человек и 100 единиц техники.

По последней информации авиалесоохраны, в Якутии действуют 107 природных пожаров на общей площади пройденной огнем свыше 331 тысячи гектаров.

«На месте работают более 1,5 тысячи человек и 100 единиц техники. Обстановку и тушение пожаров мониторят беспилотники», — подчеркнули в пресс-службе.

В региональном главке МЧС уточнили, что за сутки удалось ликвидировать 46 природных пожаров на площади 203 975 гектаров.

Также в пресс-службе министерства привели данные по лесным пожарам в целом по стране. Сейчас 541 очаг фиксируют в 37 субъектах. За неделю площадь действующих пожаров уменьшилась на 44 тысячи гектаров.

Наиболее сложная ситуация, по данным МЧС, наблюдается в Дальневосточном федеральном округе, где в 18 субъектах действуют 353 пожара на площади более 607 тысяч гектаров.