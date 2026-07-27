Путин запретил иностранцам владеть землей в Сириусе

Иностранцев и лиц без гражданства лишили права приобретать земельные участки на федеральной территории «Сириус» или владеть ими. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Документ за подписью главы государства внес Сириус в перечень приграничных территорий с подобными ограничениями.

Право собственности теперь не будут предоставлять иностранным гражданам, иностранным юрлицам и лицам без гражданства.

Ранее Путин подписал закон, который ужесточил требования к доходам мигрантов. Когда норма вступит в силу, живущие в России иностранцы будут обязаны содержать себя и всех находящихся в стране членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента.