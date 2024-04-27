Путин запланировал совещание по экономическим вопросам | 360°

Власть 27 апреля 2024, 12:15 Путин запланировал совещание по экономическим вопросам Песков: Путин проведет совещание по экономическим вопросам 27 апреля РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в субботу, 27 апреля, проведет совещание по экономическим вопросам. В нем примут участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, премьер-министр Михаил Мишустин и другие представители экономического блока. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Суббота — хороший день для того, чтобы вдумчиво и спокойно позаниматься экономическими вопросами. В середине дня Путин проведет совещание по экономическим вопросам. Оно состоится в формате видеоконференции», — сказал он.

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Песков добавил, что также в мероприятии примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, глава Минфина Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Также в течение дня у президента запланированы обычные рабочие закрытые встречи», — заключил пресс-секретарь.

Ранее Путин заявил о сохранении позитивных тенденций в экономике России.