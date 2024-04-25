Путин заявил о сохранении позитивных тенденций в экономике России | 360°

Важное 25 апреля 2024, 15:31 Путин заявил о сохранении позитивных тенденций в экономике России Путин: экономика России справилась с вызовами и сохранила позитивные тенденции РИА «Новости»

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Российская экономика справилась с беспрецедентными вызовами и сохранила позитивные тенденции. С таким заявлением на открытии съезда РСПП выступил президент страны Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что начавшийся в прошлом году рост внутреннего валового продукта продолжился в этом году. Об этом свидетельствует статистика первых двух месяцев.

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«По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6%. И статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы. В январе он составил 4,6% в годовом выражении, а в феврале — 7,7%», — заявил Путин.

Президент добавил, что средний показатель роста за первые два месяца наступившего года составил 6%.

Он добавил, что о хорошей динамике свидетельствует состояние рынка труда, которое является одним из индикаторов экономического развития страны.

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с участием президента России Владимира Путина пройдет в двух частях. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на открытии глава государства выступит с обширной речью. После официальной части президент встретится с руководителями объединения за закрытыми дверями.