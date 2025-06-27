Путин заявил Западу, что игра в одни ворота закончилась

Игра в одни ворота с Западом финишировала, нет смысла ждать ее продолжения. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на брифинге по итогам заседания Высшего евразийского экономического союза в Минске.

«Так не пойдет, эта игра в одни ворота закончилась», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что, если западные страны хотят увеличить свои расходы на оборону, то пусть увеличивают, но этим они продемонстрируют свою агрессивность.

Президент также отметил, что милитаристский угар Запада зиждиться на тезисе об «агрессивности» России, и там все «переставляют с ног на голову».

До этого Путин прокомментировал страх перед Россией на Западе словами: «Пускай вооружаются».