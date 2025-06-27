«Пускай вооружаются»: Путин прокомментировал страх перед Россией на Западе

Милитаристский угар на Западе основан на тезисе, что Россия ведет себя агрессивно. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

Он отметил, что на Западе увеличивают военные расходы и убеждают население в необходимости это сделать.

«На фоне этой риторики о мнимой агрессивности России начинают говорить о необходимости вооружаться. Пускай вооружаются», — добавил Путин.

При этом, по мнению главы государства, сами власти на Западе не верят в то, что Россия действительно им угрожает.

Ранее российский лидер заявил, что руководство НАТО «кинуло» Россию, пообещав не расширяться на восток, а вместо этого включив в состав множество новых стран.