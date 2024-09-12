Путин заявил об утрате мировыми правящими элитами нравственных границ

Современные политики в ряде стран практически потеряли человеческий облик, утратили нравственные границы и начали нарушать всевозможные табу. Об этом заявил президент России на пленарном заседании X Петербургского международного форума объединенных культур, сообщил сайт Кремля.

Глава государства отметил беспрецедентную политизацию сферы культуры и превращения ее в оружие геополитических интриг в современном мире. По его словам, правящие круги некоторых стран и так называемые глобалистские элиты пытаются принизить важность национальных систем ценностей, что негативно отражается на жизни отдельных людей и семей.

Это привело к тому, что в странах, где правят такие элиты, граждане начинают воспринимать как должное сначала ксенофобию, а затем любые формы дискриминации, в частности, преследование по этническому или религиозному признаку.

«Все мы знаем, как быстро в такой ситуации наступает расчеловечивание правящих режимов и к каким приводит последствиям для конкретных семей, людей», — сказал Путин.

Мероприятия форума продлятся до 14 сентября. Основная тема в этом юбилейном году — «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?».

Ранее Путин высказался об истоках национальной идентичности, отметив, что в России люди вправе говорить на родном языке и жить по естественным законам природы.