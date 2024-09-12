Путин напомнил о единстве культурных традиций народов

Единство разных культурных традиций народов является истоком национальной идентичности. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

«Культура должна и может существовать без „культуры отмены“», — сказал он.

Путин отметил, что в России считают священным право говорить на родном языке и жить по естественным законам природы. Страна не борется с какими-либо ценностями, а поддерживает свои. В этом и есть различие в подходах «между нами и нашими оппонентами», добавил глава государства.

Также в рамках рабочей поездки в Петербург Путин принял в Константиновском дворце представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.